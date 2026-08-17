Meteo, lunedì cambia il volto dell’estate: temperature in calo
17 Agosto 2026
SARONNO – Lunedì 17 agosto, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e temperature in calo rispetto ai giorni precedenti. Non sono previste precipitazioni sulla località, mentre i valori oscilleranno tra una minima di 21°C e una massima di 29°C. I venti saranno deboli da Sudovest al mattino e moderati da Nordovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.
Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.
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