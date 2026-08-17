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SARONNO – Lunedì 17 agosto, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e temperature in calo rispetto ai giorni precedenti. Non sono previste precipitazioni sulla località, mentre i valori oscilleranno tra una minima di 21°C e una massima di 29°C. I venti saranno deboli da Sudovest al mattino e moderati da Nordovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il passaggio a condizioni più fresche sarà evidente soprattutto nelle ore centrali, con temperature massime inferiori rispetto ai 34°C registrati nei giorni precedenti. La giornata manterrà comunque ampie schiarite, alternate a qualche annuvolamento, mentre in serata è atteso un progressivo miglioramento del cielo. Il cambio di circolazione porterà quindi una pausa al caldo intenso che ha caratterizzato il periodo di Ferragosto. In Lombardia la pressione atmosferica diminuirà rapidamente, favorendo un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Sulle pianure, nelle aree pedemontane e sulle Prealpi occidentali si alterneranno nubi e schiarite, con ampi rasserenamenti verso sera. Più instabile la situazione sui rilievi: Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche potranno essere interessate da deboli piogge nel pomeriggio, in esaurimento durante la serata. La nuvolosità lascerà poi spazio a nuove schiarite.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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