Cronaca

SARONNO – Un appello sui social per cercare di ritrovare un’auto rubata ieri mattina a Saronno. La segnalazione è comparsa nel gruppo Facebook “L’Unico Sei di Saronno se…” e riguarda il furto di una vettura lasciata nel parcheggio Sagarat, nei pressi dell’ospedale cittadino. A raccontare l’accaduto è un familiare della proprietaria: «Questa mattina a Saronno, al parcheggio Sagarat vicino all’ospedale, è stata rubata l’auto di mia suocera».

Si tratta di una Ford Fusion grigia, che presenta alcuni particolari che potrebbero renderla facilmente riconoscibile. In particolare, secondo quanto indicato nell’appello, la vettura ha due bozzi in corrispondenza dei fanali anteriori. Da qui la richiesta di collaborazione rivolta ai saronnesi e a chi si trovasse a transitare nella zona: chi avesse visto l’auto o disponesse di informazioni utili può contattare l’autore dell’appello oppure rivolgersi alle forze dell’ordine. Il post è stato condiviso con l’obiettivo di ampliare il più possibile le possibilità di individuare la vettura nelle ore successive al furto.

17082026

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