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SARONNO – Tornano a presentare il conto le multe non pagate del 2024. Tra violazioni al Codice della strada, accessi alla Ztl e sanzioni ausiliarie, sono quasi 3 mila le posizioni rimaste aperte. E la cifra da recuperare è decisamente consistente: oltre 562 mila euro.Sono infatti oltre 562 mila euro le multe del 2024 che non sono state pagate spontaneamente e che ora entreranno nella fase di riscossione coattiva. Il Comune di Saronno ha approvato l’elenco delle posizioni relative a sanzioni per violazioni al Codice della strada, accessi alla Ztl e sanzioni ausiliarie, affidando a Saronno Servizi le successive procedure per il recupero delle somme.

I numeri emergono da una determina firmata lo scorso 11 agosto. Complessivamente si tratta di 2.852 posizioni, per un valore totale di 562.192,77 euro.

La parte più consistente riguarda le violazioni al Codice della strada: sono 1.057 le posizioni per le quali non è avvenuto il pagamento spontaneo, per complessivi 272.631,35 euro. Ancora più numerose, anche se per un importo complessivo leggermente inferiore, sono quelle legate alla Ztl: 1.499 posizioni per 259.878,44 euro. A queste si aggiungono 296 sanzioni ausiliarie, pari a 29.682,98 euro.

Non si tratta quindi di nuove multe, ma di verbali già notificati e rimasti senza pagamento spontaneo. È proprio questo passaggio che ha portato il Comune ad approvare l’elenco e ad avviare la fase successiva di recupero.

La determina prevede l’accertamento a bilancio dell’intera somma di 562.192,77 euro. Nel dettaglio, 302.314,33 euro sono indicati come recupero coattivo delle sanzioni da Codice della strada, voce che comprende anche le sanzioni ausiliarie, mentre 259.878,44 euro riguardano le sanzioni della Ztl.

Il Comune trasmetterà ora la determina e l’elenco telematico delle posizioni a Saronno Servizi, incaricata delle successive fasi di recupero dei crediti attraverso le procedure di riscossione coattiva previste dalla normativa. La società dovrà inoltre fornire ogni semestre un rendiconto dell’attività svolta, così da permettere alla polizia locale di aggiornare le singole posizioni e al Comune di contabilizzare correttamente le somme recuperate.

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