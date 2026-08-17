Saronno, le multe non pagate nel 2024 presentano il conto: quasi 3 mila verbali per oltre mezzo milione di euro
17 Agosto 2026
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Commenti
La dimostrazione che l’interesse principale della polizia locale non è la sicurezza dei cittadini ma fare cassa
In considerazione del fatto che se non hanno pagato sino ad oggi dubito sia possibile poter recuperare tutte le somme perché mettere a bilancio il 100% dell’importo? E di conseguenza avviando le procedure per il recupero coatto ci saranno dei costi aggiuntivi che sono stati quantificati? Giusto per sapere quanto graverà su bilancio comunale questa lodevole iniziativa
Cifre strane:
dividendo gli importi per il numero di sanzioni si hanno valori medi altissimi:
Gli ausiliari fanno le multe per divieto di sosta: i dati parlano di una multa media di 100€…
Gli accessi ZTL: media 173€
CDS: media 258€
Forse i valori includono le maggiorazioni per i mancati pagamenti?
Sarebbe interessante un approfondimento/chiarimento
Multa auto non pagata. Targa segnalata archivio nazionale.
Auto assicurata? No? sequestro mezzo. Penalizzazione su assicurazione RCA cattivo pagatore? Mhhh…