Città

SARONNO – È passato un mese dalla tragedia costata la vita ad Alessio Colletti. Nel giorno di questo difficile anniversario, la mamma di Alessio Elena ha scelto però di affidare a ilSaronno soprattutto una parola: “grazie”.

Alessio aveva solo 15 anni quando, la sera del 16 luglio, era rimasto vittima della tragedia al luna park di Spotorno, in Liguria, dove si trovava in vacanza. Colpito da una scarica elettrica nell’area di un’attrazione, era stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona, dove ogni tentativo di salvarlo si era purtroppo rivelato inutile. La sua scomparsa aveva profondamente scosso Saronno, dove Alessio era conosciuto anche per la sua grande passione per il calcio e per il suo impegno nell’Amor Sportiva. Nei giorni successivi la città si era stretta attorno alla famiglia, con una partecipazione particolarmente intensa nel giorno dell’ultimo saluto

Un ringraziamento che vuole raggiungere tutti, senza rischiare di dimenticare qualcuno. Le tante persone che hanno partecipato al funerale, chi ha inviato un telegramma, chi ha lasciato un messaggio sui social, chi ha affidato un pensiero scritto o digitato durante il funerale. E ancora amici, conoscenti e persone della comunità che, anche con un gesto semplice, hanno voluto far sentire alla famiglia la propria vicinanza.

“Vorrei ringraziare tutti per la vicinanza che ci avete dimostrato. Siete stati tantissimi e proprio per questo vorrei che questo fosse un grazie generale, che possa arrivare a ciascuno senza dimenticare nessuno”. Una presenza collettiva che continua anche adesso, quando sono trascorsi i giorni più concitati e resta da affrontare la quotidianità.

“Ringrazio anche tutte le persone che cercano di starmi vicino e di alleviare questo dolore immenso. All’inizio ero come dentro un loop, c’erano tante cose a cui pensare. Ora, invece, ti rendi conto più che mai del vuoto immenso che Alessio ha lasciato. È difficile affrontare una giornata senza lacrime”.

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