Comasco

MOZZATE – Un libro dedicato a Mozzate e alla sua storia, ora a disposizione gratuitamente di tutti i cittadini. Silvio Foini ha scelto di donare al Comune la propria opera “Il fantasma di Mozzate – Una storia di colpa e redenzione nella Brughiera del 1570”, consentendone la libera consultazione attraverso il sito istituzionale dell’ente.

A dare notizia dell’iniziativa è stata l’Amministrazione comunale, che ha voluto ringraziare pubblicamente l’autore per il gesto di condivisione. Il volume porta i lettori indietro nel tempo, nella Brughiera del 1570, sviluppando una vicenda legata al territorio mozzatese attorno ai temi della colpa e della redenzione.

Con la donazione, Foini ha voluto rendere la propria opera accessibile a chiunque sia interessato a leggerla e ad approfondire la storia raccontata, senza alcun costo. «Un gesto di condivisione che consente a chiunque sia interessato di poter leggere l’opera e conoscerne la storia», sottolineano dal Comune.

“Il fantasma di Mozzate” è disponibile gratuitamente sul sito istituzionale del Comune di Mozzate, nella sezione Notizie, dove i cittadini possono accedere all’opera.

17082026