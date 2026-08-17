Softball

CARONNO PERTUSELLA – È iniziata oggi la Coppa delle Coppe di softball, che sino a sabato porta sui diamanti di Caronno Pertusella e Bollate nove formazioni europee. Riflettori puntati soprattutto sulle due squadre di casa, Mkf Saronno e Rheavendors Caronno Pertusella, entrambe impegnate nella giornata inaugurale.

Partenza decisamente positiva per le saronnesi, detentrici del trofeo, che hanno chiuso la prima giornata con due vittorie molto nette. Il debutto è avvenuto in mattinata sul diamante di Bollate contro le spagnole del Viladecans. Saronno si è trovato sotto 1-0 al primo inning, ma ha immediatamente reagito prendendo progressivamente il controllo dell’incontro sino all’11-2 finale. Tra le protagoniste Olivia Rose Bruno, rinforzo arrivato dalle Thunders Castelfranco, autrice di un fuoricampo, mentre in pedana Elizabeth Avery ha totalizzato otto strike out.

Ancora più largo il risultato della seconda partita. Nel pomeriggio, a Caronno Pertusella, l’Mkf non ha lasciato possibilità alle tedesche del Wesseling Vermins, imponendosi 17-0 in un incontro concluso anticipatamente per manifesta superiorità dopo due inning e mezzo. Saronno ha realizzato otto punti nella prima ripresa e altri nove nella seconda. In pedana si sono alternate Bruno e la giovane Irma Stenico, mentre nel box sono arrivati i fuoricampo di Barbora Saviola, Sara De Luca e Neely Petterson.

Esordio più complicato invece per la Rheavendors Caronno Pertusella, che questa sera ha affrontato una delle principali candidate alla vittoria della Coppa, le olandesi dello Sparks Haarlem. Le caronnesi sono partite bene portandosi in vantaggio 1-0 al primo inning, ma Haarlem ha reagito e nel prosieguo dell’incontro è riuscito prima a recuperare e quindi a completare il sorpasso. Alla fine le olandesi si sono imposte 3-1, costringendo la Rhea ad iniziare il torneo con una sconfitta.

La Coppa delle Coppe proseguirà tutti i giorni sino a sabato 22 agosto, quando sul diamante di Bariola sarà assegnato il trofeo. Saronno punta a difendere il titolo conquistato nel 2025 in Francia, mentre Caronno cercherà immediatamente il riscatto dopo il passo falso contro Haarlem.

(foto Mkf Saronno in campo oggi)

17082026