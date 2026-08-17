Softball

CARONNO PERTUSELLA – Scatta oggi lunedì 17 agosto la Coppa delle Coppe di softball, con il diamante di via Rossini a Caronno Pertusella principale teatro della competizione europea. La Rheavendors è la società organizzatrice, ma non sarà l’unica rappresentante italiana: al via c’è infatti anche la Mkf Saronno, detentrice del trofeo conquistato lo scorso anno.

Proprio Saronno e Caronno si presentano tra le principali candidate alla vittoria. La Mkf, matematicamente terza al termine della regular season di A1 e attesa dalla semifinale scudetto contro l’Italposa Forlì, cercherà conferme soprattutto dalla pedana di lancio, con Christina Toniolo, Elizabeth Avery e la nazionale ceca Amalie Kalcevova.

La Rheavendors, rimasta invece fuori dai playoff dopo una crescita evidente nell’ultima parte del campionato, punta con decisione sull’appuntamento europeo. Tra i punti di forza l’attacco, con Sara Brugnoli e Milagros Lozada, e una pedana affidata in particolare a Chiara Rusconi e alla statunitense Harley Dawn Pruetting.

Tra le avversarie più accreditate figurano le ceche dell’Eagles Praga e le olandesi dello Sparks Haarlem. Completano il torneo Wesseling Vermins (Germania), Crazy Chicklets (Austria), Viladecans (Spagna), Zurich Barracudas (Svizzera) e Beveren Lions (Belgio).

Si giocherà prevalentemente a Caronno Pertusella, con alcuni incontri anche a Bollate, sino a sabato 22 agosto, quando alle 20.30 è prevista la finalissima.

Il programma di lunedì 17 agosto

A Caronno Pertusella

ore 9.30: Eagles Praga-Wesseling Vermins

ore 12: Beveren Lions-Zurigo Barracudes

ore 14.30: Mkf Saronno-Wesseling Vermins

ore 17: Eagles Praga-Crazy Chicklets

ore 20: Rheavendors Caronno Pertusella-Sparks Haarlem

A Bollate

ore 9.30: Mkf Saronno-Viladecans

ore 12: Crazy Chickets-Sparks Haarlem

(foto Fibs: Chiara Rusconi della Rhea con Christina Toniolo del Saronno)

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