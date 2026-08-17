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TRADATE – Un’altra tappa particolarmente significativa per il gruppo del Decanato di Tradate impegnato nel Cammino di Santiago 2026. Dopo i giorni trascorsi lungo il percorso, i partecipanti hanno raggiunto Finisterre, sulla costa della Galizia, arrivando al celebre “Km 0”, tradizionalmente considerato uno dei luoghi simbolo che segnano la conclusione del viaggio.

A raccontare questo momento è stata sui social la Comunità pastorale Santo Crocifisso in Tradate, che sta condividendo le diverse tappe dell’esperienza dei giovani e degli accompagnatori.

L’arrivo a Finisterre rappresenta qualcosa che va oltre il traguardo geografico. Di fronte all’Oceano Atlantico, il gruppo ha vissuto un momento di riflessione sul percorso compiuto e sul significato dell’esperienza.

«Ci sono posti che ti cambiano, e poi ci sono momenti che ti segnano per sempre – sottolineano dalla Comunità pastorale – Il Km 0 di Finisterre non è solo una tappa: è il punto in cui ci si spoglia di quello che si era prima di ripartire».

Il viaggio del gruppo tradatese era passato nei giorni scorsi anche da Portomarín, lungo il percorso verso Santiago. Ora l’arrivo sull’Atlantico costituisce uno dei momenti più suggestivi dell’intera esperienza: «Come l’oceano che incontra la terra, come il sole che si nasconde per poi rinascere: questo è il vero confine del mondo. È l’inizio di qualcosa di nuovo e inaspettato».

17082026