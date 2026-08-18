Città

SARONNO – Come nasce una notizia? Dove si trovano le informazioni? Come si verifica un fatto prima di pubblicarlo? E com’è davvero la giornata di chi lavora in una redazione? Sono alcune delle domande a cui rispondono gli incontri che ilSaronno propone nelle scuole del territorio, accogliendo le richieste di insegnanti e istituti. Momenti di confronto pensati per avvicinare gli studenti al mondo dell’informazione e raccontare, attraverso esempi concreti, il lavoro quotidiano di una redazione locale.

Tra gli appuntamenti di quest’anno c’è stato quello organizzato pochi giorni prima del primo maggio alla scuola Ignoto Militi, dove la direttrice di ilSaronno Sara Giudici ha incontrato due classi. Un momento nato dall’ormai storica disponibilità della testata a rispondere alle richieste delle scuole del territorio e diventato un’occasione di confronto molto concreto con gli studenti. Si è parlato della giornata di un giornalista, del rapporto con le fonti e con i lettori, ma soprattutto di come una semplice informazione possa trasformarsi in una notizia. Dalla prima segnalazione alle verifiche, fino alla scelta delle parole e alla pubblicazione dell’articolo.

E proprio durante l’incontro è arrivato un esempio decisamente inatteso.

“Questi appuntamenti sono molto interessanti anche per noi. Il confronto con gli studenti porta domande, curiosità e punti di vista diversi dai nostri. Alla Ignoto Militi è successo qualcosa di ancora più particolare: parlando con i ragazzi abbiamo scoperto un piccolo furto avvenuto in città a cui aveva assistito un alunno. Finito l’incontro abbiamo fatto le verifiche necessarie e quella storia, raccontata quasi per caso tra i banchi, è diventata un vero articolo di cronaca” spiega la direttrice Sara Giudici.

Un episodio che ha permesso ai ragazzi di vedere, quasi in tempo reale, uno dei meccanismi fondamentali dell’informazione locale: una segnalazione non è automaticamente una notizia. Deve essere approfondita, verificata e ricostruita prima di poter essere proposta ai lettori.

Per ilSaronno gli incontri nelle scuole rappresentano anche un modo per raccontare ai più giovani cosa significa informarsi sul proprio territorio e perché conoscere quello che succede nella propria città può essere importante.

“Siamo sempre disponibili a partecipare a momenti didattici e di confronto proposti dalle scuole. Per noi significa incontrare quelli che saranno i lettori di domani, ascoltare le loro domande e capire il loro modo di vedere l’informazione. Ma significa anche poter dare un piccolo contributo all’attività didattica della nostra comunità, mettendo a disposizione quello che facciamo e impariamo ogni giorno sul campo” conclude Giudici.

L’esperienza alla Ignoto Militi si inserisce così nell’impegno di ilSaronno a mantenere un rapporto diretto con il territorio non soltanto raccontandone ogni giorno fatti, persone ed eventi, ma anche aprendo la redazione, e il mestiere del giornalista, alle curiosità e alle domande degli studenti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09