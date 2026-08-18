Calcio

LENTATE SUL SEVESO – È iniziata la preparazione della Lentatese in vista della stagione 2026-2027 e del nuovo campionato di Eccellenza. La prima squadra è tornata al lavoro per costruire la condizione atletica e affinare gli aspetti tecnici in vista dei primi appuntamenti ufficiali.

La preparazione si sta svolgendo lontano da Lentate sul Seveso. Ad ospitare temporaneamente giocatori e staff è infatti l’Ac Novedrate, che ha messo a disposizione della società le proprie strutture.

Il trasferimento è legato ai lavori attualmente in corso al centro sportivo Ottavio Bugatti di Lentate sul Seveso, dove è previsto un importante intervento di rifacimento del campo in sintetico. Un’opera sulla quale il club punta per disporre in futuro di un impianto rinnovato, a servizio non soltanto della prima squadra ma dell’intero movimento della Lentatese.

«Un intervento necessario e importante per il futuro della nostra società e di tutto il nostro settore sportivo», sottolineano dal club, che ha ringraziato il Comune di Lentate sul Seveso per avere reso possibile l’esecuzione dei lavori e la società di Novedrate per l’ospitalità durante questo periodo.

Per la Lentatese sono dunque cominciate le settimane di lavoro che porteranno all’avvio delle competizioni ufficiali. La formazione brianzola sarà anche una delle avversarie del Fbc Saronno nel girone A di Eccellenza, in una stagione che si preannuncia particolarmente ricca di derby e sfide fra le formazioni del territorio.

(foto: Lentatese al lavoro a Novedrate)

18082026