Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Si chiude con un pareggio per 1-1 contro il Borgosesia il terzo test estivo della Varesina, impegnata nella preparazione in vista della stagione 2026-2027 di serie D. Per i rossoblù è stata un’altra occasione per mettere minuti nelle gambe e proseguire il lavoro in vista del primo appuntamento ufficiale.

Sono stati i piemontesi a sbloccare il risultato al 18′ del primo tempo con Dayan. La risposta della Varesina è arrivata al 35′, quando Fabrizio Ferrante ha realizzato la rete dell’1-1, risultato rimasto poi invariato sino al termine.

Come avviene abitualmente in questa fase della preparazione, nella ripresa spazio a numerosi cambi, con mister Angellotti che ha potuto utilizzare gran parte degli uomini a disposizione.

Concluso il terzo impegno amichevole, per la Varesina sono previsti tre giorni di riposo. Alla ripresa inizierà invece il lavoro specifico in vista del debutto ufficiale: domenica 23 agosto i rossoblù saranno allo stadio Speroni di Busto Arsizio contro la Pro Patria per il primo turno di Coppa Italia di serie D.

Varesina-Borgosesia 1-1

VARESINA (4-2-3-1): Maddalon (1′ st Gilardenghi); Martinoia (31′ st Gurzi), Tomas (31′ st Kassama), Ferrante (10′ st Grieco), De Bonis (31′ st Mbaye); Tentoni (17′ st Stampi), Polenghi (25′ st Nicora); Grassi (1′ st Vitale), Manicone (25′ st Manuel Caleia), Busto (17′ st Catania); Banfi (1′ st Pedone). All. Angellotti.

BORGOSESIA (4-3-3): Autoriello (1′ st Salina); Negretti (1′ st Pellicone), Cagia, Fiumanò (1′ st Crepaldi), Calafiore (1′ st Orsi); Dayan (1′ st Lo Porto), Capogna (1′ st Gheller), Gerbino (1′ st Bazzan); Cum, Berni (1′ st Valentino), Daniello (1′ st Manto). Entrati al 31′ st Bernabè, Della Valle, Selvaggio, Guidetti, Pizzi. All. Forzatti.

Marcatori: p.t. 18′ Dayan (B), 35′ Ferrante (V).

(foto Varesina/Scaringi: una fase del match)

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