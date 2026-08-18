Capsule del caffè, cambia la raccolta differenziata: adesso si possono buttare in base al materiale
18 Agosto 2026
SARONNO – Novità nella raccolta differenziata per chi utilizza le capsule del caffè. Dal 12 agosto sono diventate effettive le nuove disposizioni previste dal regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il cosiddetto Ppwr. Tra i cambiamenti c’è infatti il riconoscimento delle capsule di caffè come imballaggi.
La novità permette di conferire le capsule utilizzate nella raccolta differenziata domestica, seguendo le indicazioni previste per il materiale con cui sono realizzate. A seconda dei casi, quindi, dovranno essere smaltite nella raccolta dedicata alla bioplastica, alla plastica oppure all’alluminio.
L’obiettivo delle nuove norme europee è ridurre la quantità di rifiuti prodotti dagli imballaggi, aumentare il recupero dei materiali e favorire un modello di economia circolare.
Non scompaiono, comunque, le raccolte specifiche già attive. Restano disponibili i punti di raccolta presenti in alcuni negozi, le Riciclerie e il Centro Ambientale Mobile. Si tratta di possibilità che continueranno ad affiancarsi alla raccolta differenziata domestica.
Per evitare errori è importante controllare il materiale indicato sulla confezione delle capsule prima di gettarle. Per i Comuni serviti da Amsa, come Saronno, è inoltre possibile utilizzare il servizio “Dove lo butto?” sul sito dell’azienda o attraverso l’app PULIamo, che consente di verificare il corretto conferimento dei diversi rifiuti.
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