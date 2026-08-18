Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Soccorsi mobilitati nel primo pomeriggio di ieri in via Giuseppe Mazzini, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un uomo di 51 anni. L’allarme è scattato attorno alle 13.10. La centrale operativa di Areu ha inizialmente inviato sul posto i mezzi di soccorso in codice giallo. Dopo le prime cure, le condizioni del 51enne sono apparse meno preoccupanti: l’uomo è stato quindi trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso.

In via Mazzini sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza e i carabinieri della Compagnia di Desio.

Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli accertamenti serviranno a ricostruire le circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, ed al riguardo sono al lavoro le forze dell’ordine.

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(foto archivio)

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