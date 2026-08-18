Cronaca

MISINTO – C’è anche una 41enne residente a Misinto tra le persone sanzionate dai carabinieri durante i controlli a largo raggio effettuati nel fine settimana di Ferragosto in Brianza.

La donna, indicata nel comunicato dell’Arma come una casalinga di 41 anni, è stata trovata in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol e per questo è stata sanzionata in via amministrativa. E’ di Cesano Maderno un operaio di 18 anni che, nell’ambito degli stessi servizi, è stato trovato in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol e sanzionato in via amministrativa.

L’intervento rientra nei servizi straordinari organizzati dai carabinieri durante il fine settimana di Ferragosto nei comuni di Seregno, Seveso, Carate Brianza, Lentate sul Seveso, Monza, Villasanta, Brugherio e Arcore. I controlli erano finalizzati alla prevenzione degli illeciti, alla sicurezza della circolazione stradale, al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e alla prevenzione dell’abuso di alcol.

Complessivamente, durante l’operazione sono stati controllati 132 veicoli e identificate circa 248 persone. I carabinieri hanno inoltre contestato 18 violazioni al Codice della strada.

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