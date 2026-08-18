Saronnese

UBOLDO – Un “sì convinto”, senza tatticismi e senza distinguo, alla trasformazione dell’ex area Lazzaroni in un data center. È la posizione della lista civica Uboldo al Centro, che torna sul consiglio comunale del 28 luglio con un lungo post condiviso sulla propria pagina Facebook.

QUI LE INFO SUL PROGETTO

Al centro dell’intervento anche il futuro dell’area industriale dismessa alle porte del paese. Nel consiglio comunale è stato infatti approvato il documento propedeutico che apre la strada all’iter per la trasformazione dell’ex Lazzaroni. Su questo punto Uboldo al Centro rivendica una posizione netta.

“Noi di Uboldo al Centro abbiamo votato a favore. Senza tatticismi, senza ‘sì, ma’” spiegano dalla lista civica. Tre le ragioni indicate. La prima riguarda la situazione attuale dell’area. “Oggi quell’area è un rudere alle porte del paese, un luogo che attira degrado. Riqualificarla significa restituire dignità a Uboldo”.

Il secondo elemento è economico. L’operazione, se arriverà al termine dell’iter previsto, potrebbe portare nelle casse comunali diversi milioni di euro da destinare a opere pubbliche. Uboldo al Centro sottolinea anche la continuità rispetto ad alcuni interventi già programmati negli anni scorsi. “Parteciperebbero alle casse comunali diversi milioni di euro, risorse che possono finanziare opere pubbliche vere. Opere che, va detto con onestà, erano già state individuate da noi nel 2019 quando amministravamo, e che questa Amministrazione ha confermato”.

Infine c’è il tema ambientale, uno degli aspetti più delicati quando si parla della realizzazione di un data center. La lista civica guarda con favore al fatto che il progetto debba affrontare un iter autorizzativo e di valutazione a livello nazionale. “L’iter autorizzativo e di controllo ambientale passa dal Ministero, il livello più alto. È la garanzia più solida che si possa chiedere”.

Una posizione favorevole, dunque, che Uboldo al Centro inserisce in una riflessione più ampia sul ruolo della politica e sulla necessità di spiegare ai cittadini le scelte compiute e verificare il rispetto degli impegni. Sul data center, però, per la lista civica non ci sono dubbi: la riqualificazione dell’ex Lazzaroni rappresenta un’opportunità per recuperare un’area oggi dismessa e ottenere nuove risorse per il paese.

La lista apre infine il confronto con gli uboldesi sulla destinazione dei possibili introiti dell’operazione: “Se davvero quelle risorse arriveranno, su quali opere vorreste vederle spese per prime? Scrivetecelo nei commenti: ci interessa sul serio”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09