Groane

CESATE – “Il data center non era stato previsto dalle precedenti amministrazioni”. È uno dei punti su cui interviene Cesate Insieme, tornando sul progetto previsto in città dopo le dichiarazioni del sindaco in consiglio comunale. Al centro della nota ci sono la destinazione urbanistica dell’area, gli impatti ancora da approfondire e le possibili alternative per il futuro della zona.

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Il primo chiarimento riguarda proprio la storia urbanistica dell’area. “L’area aveva già una destinazione produttiva, ma è molto diverso dal dire che fosse già predisposta per ospitare un data center”, sottolinea Cesate Insieme. Secondo la ricostruzione contenuta nella nota, la destinazione specifica “Gf 3.4 – Attività di fornitura servizi ad alta tecnologia (Data Center)” sarebbe stata introdotta in sede di controdeduzioni dalla giunta guidata dal sindaco Vumbaca, dopo un’osservazione presentata dai proprietari delle aree. “In quella stessa fase sono stati modificati anche alcuni parametri degli ambiti interessati”.

Il secondo punto riguarda invece le rassicurazioni fornite dall’Amministrazione. Cesate Insieme contesta in particolare l’affermazione secondo cui il Comune avrebbe approvato sostanzialmente “solo la scatola”, mentre gli impianti e i relativi effetti dovranno essere valutati nelle successive fasi. “Se rumore, emissioni, raffreddamento, consumi idrici e gruppi elettrogeni devono ancora essere approfonditi, come possiamo già sapere che l’impatto sarà limitato?”, domanda Cesate Insieme. Per la lista c’è una contraddizione: “Non si può dire contemporaneamente che gli effetti verranno valutati dopo e rassicurare oggi sul loro peso”.

Terzo nodo, il paragone con un possibile insediamento logistico. Cesate Insieme respinge quella che definisce l’alternativa “data center oppure Amazon”. “Un’area produttiva non deve necessariamente ospitare un enorme centro logistico oppure un data center. Esistono molte possibili destinazioni produttive, con caratteristiche e impatti molto diversi”. Da qui la domanda che Cesate Insieme considera centrale nel confronto sul futuro dell’area: “Tra le diverse possibilità per quest’area, questo progetto, con queste dimensioni e in questa posizione, è davvero la scelta migliore per Cesate?”.

Una presa di posizione che non viene presentata come una contrarietà a priori all’innovazione. “Essere favorevoli all’innovazione non significa accettare qualunque progetto in qualunque luogo – conclude Cesate Insieme – significa valutare benefici e costi sulla base dei fatti”.

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