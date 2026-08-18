I più letti di ieri: allarme all’Esselunga, fulmini su Saronno e il ricordo di Alessio
18 Agosto 2026
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SARONNO – Tra le notizie che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, lunedì 17 agosto, ci sono l’allarme antincendio che ha fatto evacuare l’Esselunga, i tanti fulmini che hanno illuminato il cielo durante il maltempo e il commosso ringraziamento della mamma di Alessio alla comunità. Spazio anche alle multe non pagate e al caso della nuova scuola Rodari.
All’Esselunga di via Novara è scattato l’allarme antincendio dopo che all’interno del supermercato era stato avvertito un forte odore di bruciato. Clienti e personale sono stati evacuati mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le verifiche.
Saronno, allarme antincendio all’Esselunga: clienti evacuati, arrivano i vigili del fuoco
Il maltempo ha regalato una lunga sequenza di fulmini ben visibili all’orizzonte di Saronno. Nonostante i numerosi lampi e qualche momento di apprensione, la città è stata risparmiata dai fenomeni più violenti.
Maltempo, gli impressionanti fulmini all’orizzonte di Saronno
A un mese dalla morte del quindicenne Alessio Colletti, la mamma Elena ha voluto ringraziare la comunità per la grande vicinanza dimostrata alla famiglia, dai giorni della tragedia fino alle settimane successive.
Saronno, un mese senza Alessio. Il grazie della mamma alla comunità: “La vostra vicinanza nel nostro immenso dolore”
Sono 2.852 le multe del 2024 rimaste senza pagamento spontaneo, per un valore complessivo superiore a 562 mila euro. Il Comune ha avviato la fase di riscossione coattiva affidando a Saronno Servizi le successive procedure di recupero.
Saronno, le multe non pagate nel 2024 presentano il conto: quasi 3 mila verbali per oltre mezzo milione di euro
Forza Italia ha presentato 14 interrogazioni sulla nuova scuola Rodari dopo l’intrusione e l’incendio nel cantiere. Tra i temi sollevati ci sono vigilanza, responsabilità, copertura dei danni, costi per il Comune e tempi per la piena disponibilità della scuola.
Scuola Rodari, Fi incalza il Comune con 14 interrogazioni: “Chi doveva vigilare, chi pagherà i danni e quando la scuola sarà pronta?”
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