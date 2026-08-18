Limbiate

LIMBIATE – Un compleanno davvero speciale per la comunità limbiatese: la signora Aldina ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. Nata il 10 agosto 1926, la centenaria è stata festeggiata nei giorni scorsi alla Rsa Bernardelli di Paderno Dugnano, dove attualmente si trova.

A portarle personalmente gli auguri di Limbiate è stato il sindaco Antonio Romeo, che lunedì pomeriggio si è recato nella struttura per condividere con lei e con i suoi familiari questo importante momento.

Una festa semplice e partecipata, alla presenza anche degli operatori della Rsa, per celebrare un secolo di vita che racchiude esperienze, ricordi e gli enormi cambiamenti attraversati nell’arco di cento anni.

L’Amministrazione comunale ha voluto sottolineare proprio il valore simbolico del traguardo: un secolo di storia personale che diventa anche parte della memoria della comunità.

Per la signora Aldina sono così arrivati gli auguri e l’affetto dei familiari, di chi quotidianamente la assiste e idealmente di tutta Limbiate, rappresentata nell’occasione dal primo cittadino.

Non è peraltro la prima volta che la città celebra pubblicamente i propri centenari: anche in passato il Comune ha dedicato spazio e attenzione ai limbiatesi capaci di raggiungere questo straordinario traguardo.

18082026