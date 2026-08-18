Comasco

LOMAZZO – Cordoglio a Lomazzo per la scomparsa di Alfonso Pagani, 80 anni, figura molto conosciuta in città per il lungo impegno nel volontariato, nella tutela dell’ambiente e nella vita civica. A ricordarlo, a nome dell’Amministrazione comunale e della comunità, è la sindaca Paola Molteni.

Pagani viveva a Lomazzo con la moglie Lucia ed era padre di due figli. Per molti anni aveva dedicato una parte importante della propria vita al servizio degli altri. Aveva dato vita al Gruppo di volontariato ecologico, del quale era stato presidente per oltre vent’anni, impegnandosi anche nella gestione della piattaforma ecologica cittadina.

Un’attività che la sindaca ricorda anche per il ruolo avuto nella diffusione di una maggiore attenzione verso l’ambiente: «In quegli anni, quando la sensibilità verso le tematiche ambientali era ancora agli inizi, lì è nata e cresciuta una prima, importante coscienza ecologica della nostra comunità».

Il suo impegno si era esteso anche all’accoglienza, diventando un punto di riferimento per molti immigrati arrivati nel corso degli anni a Lomazzo. Pagani aveva inoltre partecipato direttamente alla vita amministrativa cittadina, ricoprendo l’incarico di consigliere comunale di maggioranza durante il mandato della sindaca Rosangela Arrighi.

Nel suo messaggio Paola Molteni ne sottolinea soprattutto la disponibilità e la concretezza: «Alfonso è stato, per tutta la sua vita, un esempio straordinario di generosità, di impegno civico e di attenzione verso gli altri». E ancora: «Lomazzo perde una persona preziosa e una presenza che ha contribuito, con discrezione e concretezza, a rendere migliore la nostra comunità».

Il cordoglio dell’Amministrazione è stato rivolto alla moglie, ai figli e a tutti i familiari.

I funerali si svolgeranno mercoledì 19 agosto alle 11 nella chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto di Lomazzo. La celebrazione sarà preceduta, alle 10.30, dalla recita del rosario.

18082026