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SARONNO – Martedì 18 agosto, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni stabili, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e qualche addensamento atteso soprattutto tra il pomeriggio e la sera. Non sono previste piogge nel corso della giornata.

Le temperature resteranno su valori estivi, con una massima di 31°C e una minima di 20°C. Al mattino i venti saranno deboli e proverranno da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da Sud-Sudest, mantenendo comunque intensità debole. Non sono presenti allerte meteo per la zona.

Il quadro atmosferico resterà quindi stabile anche con l’aumento della nuvolosità previsto dalla seconda parte della giornata. Gli addensamenti non dovrebbero infatti essere accompagnati da precipitazioni.

In Lombardia l’alta pressione garantisce condizioni generalmente stabili e soleggiate. Sulle basse pianure occidentali e sulle aree pedemontane e di alta pianura è previsto un graduale aumento delle nubi dal pomeriggio, mentre sulle basse pianure orientali prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche addensamento serale. Nubi alternate a schiarite interesseranno Prealpi occidentali, Orobie e Alpi Retiche, mentre sulle Prealpi orientali il tempo sarà più variabile, con maggiori aperture nel pomeriggio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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