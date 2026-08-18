Cronaca

SARONNO – Una richiesta di informazioni apparentemente innocua, pochi istanti di distrazione e la borsa sparisce dall’auto. È la disavventura capitata nei giorni scorsi a una settantenne saronnese mentre cercava parcheggio nella zona di un grande punto vendita alla periferia della città.

La donna era ancora in auto quando è stata avvicinata da una vettura. Il conducente le ha chiesto come raggiungere un altro supermercato della zona. La settantenne si è fermata per fornire le indicazioni, spiegando che il negozio cercato si trovava altrove.

Proprio mentre era concentrata sulla conversazione, un complice avrebbe approfittato della situazione per avvicinarsi alla sua macchina senza farsi notare. La donna si è accorta che una delle portiere posteriori era stata aperta, ma ormai era troppo tardi: la borsetta che si trovava all’interno era stata portata via.

Il bottino comprende alcune decine di euro in contanti, i documenti d’identità e diversi effetti personali. La vittima non è riuscita a vedere la persona che materialmente ha preso la borsa. Subito dopo anche l’auto utilizzata per distrarla si è allontanata rapidamente.La settantenne ha quindi segnalato l’episodio alla polizia locale.

TRUFFA ANALOGA DAL BENZINAIO AD UBOLDO

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