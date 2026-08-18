Cronaca

SARONNO – Tanti danni ma nessun bottino. E’ questo il bilancio delle incursioni avvenute negli ultimi giorni al liceo Legnani, nella sede di via Volonterio. A essere presa di mira, nel periodo di Ferragosto, è stata la scuola superiore saronnese, dove i ladri avrebbero cercato denaro nei distributori automatici.

Gli episodi sarebbero stati tre, avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro. In tutti i casi l’attenzione di chi è entrato nell’edificio si sarebbe concentrata sulle macchinette per bevande e snack, probabilmente nella speranza di trovare contanti all’interno.

Un tentativo che, secondo quanto emerso finora, non avrebbe però portato alcun guadagno. I distributori erano infatti senza denaro. Restano invece i danni provocati durante le incursioni e quelli alle macchinette forzate.

I tre episodi si sono verificati proprio nei giorni in cui l’attività scolastica è ferma per la pausa estiva e l’edificio è quindi meno frequentato. Una circostanza che potrebbe aver favorito i tentativi.

Non è peraltro la prima volta che il liceo Legnani finisce nel mirino. Lo scorso maggio si era verificata un’altra incursione notturna: anche allora erano stati presi di mira i distributori automatici e i ladri avevano cercato di impossessarsi di alcuni computer, poi abbandonati durante la fuga.

Sui tre episodi avvenuti nel periodo di Ferragosto resta ora da ricostruire con precisione la dinamica e verificare se le incursioni siano riconducibili alle stesse persone.

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