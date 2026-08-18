Softball

CARONNO PERTUSELLA – Percorsi opposti per Rheavendors Caronno Pertusella e Mkf Saronno nella Coppa delle Coppe di softball in corso sul diamante di Bariola, con alcune partite disputate anche a Bollate. Dopo le gare di oggi, l’attenzione si sposta adesso sull’atteso derby di mercoledì sera alle 21.

Per Caronno il torneo è iniziato con due avversarie di primo livello e altrettante sconfitte. Dopo il 3-1 subito contro le olandesi dello Sparks Haarlem, la Rheavendors si è arresa anche alle ceche dell’Eagles Praga, vittoriose 2-1 nella partita giocata ieri alle 12.30. La sfida è rimasta a lungo equilibrata e si è decisa sostanzialmente alla sesta ripresa, quando Praga ha realizzato i due punti del vantaggio. Caronno è riuscito a rispondere con un solo punto, senza completare la rimonta. Tra le protagoniste per le ceche la lanciatrice italo-americana Nicolette Picone, mentre alla Rhea è mancata soprattutto continuità nel box di battuta.

Ben diverso l’avvio dell’Mkf Saronno, che ha sfruttato un calendario inizialmente meno impegnativo centrando la terza vittoria in altrettante partite. Oggi le saronnesi hanno superato nettamente 11-1 le belghe del Beveren Lions, con incontro terminato al quarto inning per manifesta superiorità. Ottima la prova in pedana di Christina Toniolo, mentre in attacco sono arrivati anche i fuoricampo di Alessandra Rotondo e Sara De Luca (foto Laura Massarenti/Fibs).

Domani entrambe le formazioni italiane hanno un doppio impegno. A mezzogiorno, sul campo di Bollate, è in programma Barracudas Zurigo-Rheavendors Caronno Pertusella; alle 12.30 a Caronno sarà invece la volta di Crazy Chicklets-Mkf Saronno. Poi, alle 21 a Bariola, il confronto più atteso: Rheavendors Caronno Pertusella-Mkf Saronno, derby che assume particolare importanza soprattutto per le padrone di casa, chiamate a recuperare terreno dopo le due sconfitte iniziali.

La Coppa delle Coppe proseguirà per tutta la settimana, con le finali in programma sabato 22 agosto a Caronno Pertusella.

19082026