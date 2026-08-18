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TRADATE – E’ stato scoperto a Ferragosto, ma potrebbe essere stato messo a segno nei giorni precedenti il furto al bar dell’oratorio. I ladri hanno portato via il registratore di cassa, che conteneva soltanto pochi spiccioli, lasciando però diversi danni all’interno del locale.

Per entrare, gli ignoti hanno rotto il vetro di una porta e poi forzato l’accesso. Una volta all’interno hanno raggiunto il bar e si sono impossessati del registratore di cassa, praticamente vuoto. A pesare più del bottino sono quindi i danneggiamenti. Nel locale sono stati trovati arredi danneggiati e i segni lasciati dall’incursione.

Resta da chiarire quando sia avvenuto esattamente il furto. La scoperta risale alla giornata di Ferragosto, ma l’effrazione potrebbe essere precedente. Ulteriori elementi potranno emergere dai rilievi dei carabinieri della tenenza cittadina a cui è stata presentata denuncia dal responsabile della struttura.

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