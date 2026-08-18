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TRADATE – Uno zaino non contiene soltanto libri e quaderni. Contiene aspettative, curiosità, nuove esperienze e il desiderio di crescere.

Per questo la Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese promuove anche quest’anno una raccolta di materiale scolastico destinata ai bambini e ai ragazzi delle famiglie che vivono situazioni di fragilità economica e sociale.

L’obiettivo è semplice ma importante: permettere a tutti gli studenti di iniziare il nuovo anno scolastico con gli strumenti necessari e con le stesse opportunità dei propri compagni.

Dal 17 al 30 agosto sarà possibile donare: zaini nuovi o usati, purché in buono stato e materiale di cancelleria nuovo.

Le donazioni potranno essere consegnate presso la sede di Varese, in via J.H. Dunant 2, tutti i giorni e senza limiti di orario.

La raccolta sarà attiva anche presso la sede di Tradate, in via del Carso 29, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 21.

Inoltre, sabato 22 agosto, i volontari e le volontarie della Croce Rossa saranno presenti nei punti vendita Tigros di Buguggiate, Malnate e Mornago, dove i cittadini potranno consegnare direttamente il materiale scolastico.

“Ogni gesto, anche il più semplice, può contribuire a costruire un futuro migliore. Un quaderno, una penna o uno zaino possono rappresentare un aiuto concreto e restituire serenità a tante famiglie del nostro territorio” sottolinea Simone Filippi presidente del Comitato di Varese.

L’iniziativa si inserisce nelle attività che il Comitato porta avanti quotidianamente a sostegno delle persone più vulnerabili, con l’obiettivo di promuovere inclusione, vicinanza e pari opportunità. Insieme possiamo riempire gli zaini di opportunità, futuro e speranza. Per informazioni: [email protected]

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