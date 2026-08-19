Solaro

SOLARO – Mancano ormai pochi giorni alla scadenza per presentare la domanda per il tirocinio della Biblioteca di Solaro rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni che non lavorano, non studiano e non frequentano percorsi di formazione. Le candidature dovranno infatti essere inviate entro le 12 del 28 agosto. L’opportunità rientra nel progetto “Da Neet a protagonisti: Cultura come attivazione” e prevede l’inserimento di un tirocinante nella Biblioteca di Solaro per un periodo di nove mesi. Il percorso richiede un impegno di 20 ore settimanali e prevede un’indennità mensile di 500 euro.

Per il Comune di Solaro si tratta di un’occasione per avvicinare un giovane al mondo delle biblioteche e dei servizi culturali, permettendogli di acquisire esperienza e competenze attraverso un percorso concreto.

Possono partecipare giovani tra i 18 e i 29 anni residenti o domiciliati in Lombardia, che al momento della candidatura non siano impegnati in attività lavorative, di studio o formazione. Ogni candidato può presentare domanda per un solo progetto e presso un solo ente ospitante. La candidatura deve essere inviata esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo [email protected], indicando il codice del progetto della Biblioteca di Solaro: SLR0226NEET01. Le persone ammesse saranno coinvolte nei percorsi laboratoriali e nella successiva selezione, in programma il 7, 8 e 9 settembre nella sede di AnciLab a Milano.

Il bando completo e la modulistica sono disponibili sul sito di AnciLab. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected]. Il tempo a disposizione è ormai agli sgoccioli: per chi è interessato all’opportunità della Biblioteca di Solaro, la scadenza è fissata alle 12 del 28 agosto.

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