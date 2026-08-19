Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Prosegue la preparazione estiva della Caronnese, che dopo avere iniziato il lavoro in vista della nuova stagione di Eccellenza nei primi giorni di agosto torna in campo oggi, mercoledì 19 agosto, per un nuovo test amichevole. L’appuntamento è allo stadio di corso della Vittoria 999 a Caronno Pertusella, dove alle 18 i rossoblù affrontano il Club Milano, formazione di Serie D. Un test dunque di buon livello per la squadra affidata in questa stagione ad Andrea Tomasoni, impegnato in queste settimane a costruire il nuovo gruppo e a prepararlo in vista dei primi appuntamenti ufficiali. L’amichevole odierna e l’orario delle 18 trovano conferma anche nel programma dei test precampionato del calcio varesotto.

Per chi volesse assistere alla partita, la società ha annunciato ingresso libero e l’apertura del bar sotto la tribuna.

Quella contro il Club Milano sarà soltanto la prima di una serie di quattro amichevoli casalinghe concentrate tra la seconda metà di agosto e l’inizio di settembre. Si tornerà infatti in campo già domenica 23 agosto alle 18, sempre allo stadio di corso della Vittoria, per Caronnese-Universal Solaro.

Il programma proseguirà poi sabato 29 agosto alle 16 con Caronnese-Arcellasco e si concluderà domenica 6 settembre alle 16 con Caronnese-Olginatese. Tutte le partite indicate dalla società si giocheranno nell’impianto di corso della Vittoria 999 a Caronno Pertusella.

Per i rossoblù saranno occasioni utili per aumentare progressivamente minutaggio e condizione e per verificare sul campo il lavoro iniziato con il raduno di inizio agosto: la preparazione della Caronnese per la nuova annata era infatti partita il 3 agosto.

Il programma delle amichevoli

Il programma delle amichevoli della Caronnese: mercoledì 19 agosto, ore 18, Caronnese-Club Milano; domenica 23 agosto, ore 18, Caronnese-Universal Solaro; sabato 29 agosto, ore 16, Caronnese-Arcellasco; domenica 6 settembre, ore 16, Caronnese-Olginatese. Tutte le gare sono previste allo stadio di corso della Vittoria 999 a Caronno Pertusella.

19082026