Calcio

SARONNO – Un pomeriggio con tre partite allo stadio “Colombo Gianetti”. Sabato 22 agosto il Fbc Saronno sarà protagonista del primo Torneo Milano Global, triangolare estivo che vedrà la partecipazione anche di Varese e Seregno. La manifestazione rappresenterà un nuovo test nel percorso di preparazione dei biancocelesti in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Per la squadra allenata da Danilo Tricarico ci sarà dunque l’opportunità di confrontarsi con due avversarie di livello nel corso dello stesso pomeriggio.

Il torneo prenderà il via alle 16 con la sfida tra Varese e Seregno. Subito dopo toccherà al Saronno: alle 17 i biancocelesti affronteranno il Seregno, mentre alle 18 è previsto l’ultimo incontro del triangolare, Saronno-Varese.

Per il Fbc sarà un’altra tappa di avvicinamento agli impegni ufficiali della stagione 2026-2027, con lo staff tecnico che potrà verificare condizione e progressi del gruppo dopo le prime settimane di preparazione.

Il programma

Sabato 22 agosto, stadio “Colombo Gianetti” di Saronno: ore 16 Varese-Seregno; ore 17 Saronno-Seregno; ore 18 Saronno-Varese.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

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