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CASTELSEPRIO – Ultimi giorni di agosto per visitare la chiesa di Santa Maria foris portas, uno dei principali tesori del Parco archeologico di Castelseprio. Da settembre l’edificio sarà infatti temporaneamente chiuso al pubblico per circa due mesi per consentire lo svolgimento di un importante progetto internazionale di ricerca.

A darne notizia è lo stesso Parco archeologico, che invita chi avesse programmato una visita a sfruttare le ultime settimane del mese prima della chiusura.

La sospensione delle visite è legata al progetto europeo VISTA – “Visual Investigation of Santa Maria Foris Portas: Techniques & Analysis”, dedicato allo studio della chiesa e del suo celebre ciclo pittorico attraverso l’impiego di tecnologie avanzate. Il progetto era stato presentato ufficialmente a Castelseprio lo scorso giugno nell’ambito delle Giornate europee dell’archeologia.

Santa Maria foris portas rappresenta uno degli elementi di maggiore interesse dell’intero complesso archeologico. Situata all’esterno delle mura dell’antico castrum, conserva nell’abside orientale un eccezionale ciclo di affreschi dedicato alla natività e all’infanzia di Cristo, ispirato anche ai vangeli apocrifi di tradizione orientale.

Il complesso di Castelseprio è inoltre inserito dal 2011 nel sito seriale Unesco “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”.

La chiusura annunciata per settembre sarà dunque temporanea e finalizzata proprio ad approfondire la conoscenza e la conservazione di uno dei monumenti più significativi dell’Alto Medioevo italiano. Per chi vuole ammirarlo prima dell’avvio delle ricerche, restano a disposizione gli ultimi giorni di apertura di agosto.

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