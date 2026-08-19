news

Quando a un cane viene diagnosticato il diabete, l’alimentazione cambia davvero. Non basta scegliere un alimento “light” o ridurre le porzioni: bisogna costruire pasti abbastanza costanti da rendere prevedibile anche la risposta all’insulina.

Nel cane diabetico l’obiettivo non è eliminare completamente zuccheri e carboidrati, ma controllare meglio l’energia introdotta, evitare grandi variazioni tra un pasto e l’altro e mantenere il peso corporeo corretto. Un cane obeso, per esempio, ha esigenze diverse da un animale che ha perso peso prima della diagnosi.

Anche l’orario conta più di quanto accada normalmente. Se la terapia prevede due somministrazioni quotidiane di insulina, nella maggior parte dei casi vengono organizzati anche due pasti di quantità simile, coordinati con le iniezioni. Il programma preciso viene comunque stabilito in base all’animale e al tipo di insulina utilizzato.

Indice

Cosa deve mangiare un cane diabetico

Quali caratteristiche deve avere il cibo

Carboidrati e zuccheri: cosa cambia davvero

Perché le fibre possono essere utili

Quanto deve mangiare un cane diabetico

Come organizzare pasti e insulina

Snack, biscotti e avanzi

Cosa fare se il cane non mangia il pasto

Il peso corporeo cambia la dieta

Quali alimenti veterinari vengono utilizzati

Domande frequenti

Cosa deve mangiare un cane diabetico?

Il cane diabetico deve ricevere prima di tutto un alimento completo, nutrizionalmente equilibrato e somministrato in quantità regolari.

Non esiste una singola composizione ideale per tutti i cani diabetici. Un soggetto normopeso può continuare a mangiare una dieta completa adeguata, purché venga mantenuta costante. Un cane obeso può invece beneficiare di una formulazione con minore densità calorica e maggior contenuto di fibre. Un cane molto magro ha il problema opposto: deve recuperare peso senza rendere troppo variabile l’assunzione quotidiana di calorie.

Le linee guida AAHA sottolineano proprio che i cani diabetici possono essere gestiti anche con alimenti completi e bilanciati non necessariamente “diabetici”, a condizione che vengano somministrati agli stessi orari e in quantità il più possibile costanti.

Questa è una distinzione importante, perché spesso si pensa che la diagnosi obblighi automaticamente a comprare un determinato tipo di crocchetta. Non è sempre così.

Quali caratteristiche deve avere il cibo?

Una buona dieta per un cane diabetico deve permettere di controllare tre aspetti: quantità di calorie, risposta della glicemia dopo il pasto e peso corporeo.

L’alimento deve inoltre essere sufficientemente appetibile. Può sembrare un dettaglio, ma non lo è: se il cane mangia una volta tutta la ciotola e il giorno dopo solo metà razione, diventa più difficile mantenere una routine coerente con la terapia insulinica.

Conta quindi più la costanza dell’intera dieta che l’ossessione per un singolo ingrediente.

Anche cambiare continuamente marca, gusto o quantità può complicare il controllo, soprattutto se contemporaneamente vengono modificati snack, attività fisica o dose di insulina.

Carboidrati e zuccheri: cosa cambia davvero?

Il diabete non significa che il cane debba seguire una dieta completamente priva di carboidrati.

Nel cane, le formulazioni con carboidrati complessi e un adeguato contenuto di fibra vengono comunemente utilizzate perché possono contribuire a limitare i picchi glicemici successivi ai pasti. Il Merck Veterinary Manual indica inoltre che nel cane diabetico sono generalmente preferibili diete ricche di fibre e carboidrati complessi, mentre gli alimenti ricchi di zuccheri semplici sono meno indicati.

La differenza quindi non è semplicemente tra “carboidrati sì” e “carboidrati no”.

Conta la formulazione complessiva, la quantità somministrata e soprattutto il fatto che il pasto sia abbastanza simile da un giorno all’altro.

Il problema pratico può essere molto più banalmente questo: il lunedì il cane mangia la sua razione, il martedì riceve anche pane e formaggio, il mercoledì mangia metà ciotola e il giovedì qualcuno gli offre quattro biscotti. In un animale diabetico queste variazioni quotidiane hanno molto più peso rispetto a una dieta gestita con regolarità.

Perché le fibre possono essere utili

Le fibre vengono spesso utilizzate nelle diete per cani diabetici perché possono rallentare l’assorbimento dei nutrienti e contribuire a ridurre l’aumento della glicemia dopo il pasto.

Le formulazioni con fibre solubili e insolubili possono essere particolarmente utili nei cani diabetici sovrappeso, perché aiutano contemporaneamente a controllare l’apporto calorico.

Questo non significa però che sia corretto aggiungere indiscriminatamente grandi quantità di fibra alla ciotola.

Un cane diabetico sottopeso, per esempio, non dovrebbe ricevere automaticamente la stessa dieta molto ipocalorica utilizzata per un soggetto obeso. In quel caso uno degli obiettivi è recuperare peso e massa muscolare.

Quanto deve mangiare un cane diabetico?

Non esiste una quantità universale espressa in grammi.

Dire “un cane di 20 kg deve mangiare 250 grammi” senza sapere quale alimento utilizza ha poco senso. Due crocchette diverse possono avere densità caloriche molto differenti.

La razione viene quindi calcolata partendo dalle necessità energetiche del cane e successivamente adattata in base a peso, condizione corporea e andamento nel tempo.

Nella pratica quotidiana è utile usare una bilancia da cucina.

Il classico bicchiere di plastica o la ciotola riempita “fino a questa linea” possono sembrare precisi, ma bastano pochi grammi di differenza ripetuti ogni giorno per modificare significativamente l’apporto calorico.

Come organizzare pasti e insulina

Nel cane diabetico la regolarità dei pasti serve soprattutto a coordinare l’assorbimento del cibo con l’azione dell’insulina.

La maggior parte dei cani viene trattata con due somministrazioni quotidiane. In questi casi vengono generalmente forniti due pasti con una quantità calorica simile, normalmente in relazione alla somministrazione dell’insulina.

Non è però corretto modificare autonomamente orari o dose di insulina perché quel giorno il cane ha mangiato più o meno del solito.

È molto più utile concordare preventivamente con il veterinario cosa fare nelle situazioni che prima o poi capitano davvero: il cane non vuole mangiare, vomita subito dopo il pasto, salta una razione oppure mangia accidentalmente qualcosa che non era previsto.

Snack, biscotti e avanzi

Gli snack sono uno dei punti più facilmente sottovalutati.

Una razione pesata alla perfezione perde parte del suo significato se durante la giornata il cane riceve biscotti, pezzi di pane, formaggio, salumi o avanzi della tavola.

Non significa che ogni premio debba necessariamente scomparire, ma deve essere considerato parte dell’apporto calorico quotidiano. Anche le linee guida AAHA specificano che gli snack dovrebbero essere conteggiati nella razione complessiva.

Un sistema pratico è stabilire all’inizio della giornata la quantità massima di premi utilizzabili e prelevarli da un unico contenitore. In questo modo si evita che tre persone diverse offrano ciascuna “solo un biscottino”.

Cosa fare se il cane non mangia il pasto

Questo è uno degli aspetti più importanti nella vita quotidiana con un cane diabetico.

Se il cane riceve normalmente una quantità precisa di cibo associata all’insulina e improvvisamente rifiuta il pasto, non è una situazione da gestire improvvisando.

La dose abituale di insulina potrebbe non essere appropriata se il cane non ha mangiato normalmente. D’altra parte non è corretto neppure decidere autonomamente quanto ridurla.

Il comportamento da seguire dovrebbe essere stabilito in anticipo con il veterinario, in modo da sapere cosa fare senza dover prendere una decisione nel momento di maggiore incertezza.

Inoltre un cane diabetico che improvvisamente non mangia, vomita o appare abbattuto merita particolare attenzione, perché il problema potrebbe non essere semplicemente “non gli piacciono più le crocchette”.

Il peso corporeo cambia la dieta

Nel diabete il numero sulla bilancia non è un dettaglio.

Se il cane è obeso, una riduzione graduale del peso può migliorare la gestione metabolica. Le linee guida AAHA indicano per i cani obesi un obiettivo iniziale di dimagrimento nell’ordine dell’1-2% del peso corporeo alla settimana, con controlli periodici del peso e del Body Condition Score.

Ma il ragionamento cambia completamente se il cane arriva alla diagnosi dopo aver perso diversi chili.

In quel caso l’obiettivo nutrizionale consiste nel recuperare una buona condizione corporea e preservare la massa muscolare. Una dieta fortemente ipocalorica scelta semplicemente perché sulla confezione compare il riferimento al diabete potrebbe quindi non essere appropriata.

Quali alimenti veterinari vengono utilizzati?

Esistono alimenti dietetici veterinari formulati specificamente per cani con diabete o per situazioni in cui diabete e controllo del peso devono essere gestiti contemporaneamente.

Tra le formulazioni disponibili rientrano, per esempio, prodotti della linea Hill’s Prescription Diet w/d Diabetes Care. Il nome “diabetes” sulla confezione non significa però che quella specifica formula sia automaticamente la migliore per ogni cane: bisogna considerare peso, apporto energetico e altre eventuali patologie.

Per chi deve confrontare le opzioni indicate dal veterinario, QuattroZampeShop raccoglie in una stessa sezione diverse formulazioni per l’alimentazione del cane con diabete.

La scelta del prodotto è solo il primo passaggio. La stessa formulazione deve poi essere somministrata nella quantità corretta e inserita nello schema dei pasti stabilito per quel cane.

Domande frequenti

Cosa deve mangiare un cane diabetico?

Deve seguire una dieta completa e bilanciata, con quantità e orari il più possibile regolari. La formulazione può cambiare in base al peso, all’età e alla presenza di altre condizioni.

Quali crocchette sono indicate per un cane diabetico?

Possono essere utilizzate formulazioni veterinarie specifiche oppure altri alimenti completi ritenuti adatti dal veterinario. Nei cani sovrappeso sono spesso impiegate diete con maggiore contenuto di fibre e controllo calorico.

Un cane diabetico può mangiare carboidrati?

Sì. Nel cane non è normalmente necessario eliminarli completamente. Sono generalmente preferibili formulazioni che limitino gli zuccheri semplici e utilizzino carboidrati complessi all’interno di una dieta equilibrata.

Quante volte al giorno deve mangiare?

Molti cani trattati con due iniezioni giornaliere di insulina ricevono due pasti di quantità simile, coordinati con la terapia. Lo schema preciso dipende comunque dal protocollo prescritto.

Può mangiare biscotti o snack?

Possono essere previsti degli snack compatibili con il piano alimentare, ma devono essere conteggiati nelle calorie giornaliere ed essere somministrati in maniera regolare.

Cosa succede se il cane non mangia?

Se un cane diabetico rifiuta improvvisamente il pasto, bisogna seguire le istruzioni concordate con il veterinario per la gestione dell’insulina. Non è consigliabile somministrare o modificare autonomamente la dose abituale.

È necessario usare sempre alimenti veterinari?

Non necessariamente. Secondo le indicazioni AAHA, molti cani diabetici possono essere gestiti anche con una dieta completa e bilanciata purché sia adeguata al loro stato corporeo, appetibile e somministrata con regolarità.

La dieta funziona quando è ripetibile ogni giorno

Nella gestione del cane diabetico non vince necessariamente l’alimento con l’etichetta più sofisticata.

Conta che il cane lo mangi regolarmente, che la quantità sia adeguata, che il peso venga controllato e che pasti, snack e terapia seguano uno schema abbastanza prevedibile.

È proprio questa regolarità a rendere più semplice capire se qualcosa sta cambiando. Se un cane che normalmente mangia tutto inizia a lasciare metà ciotola, se ricomincia a bere molto, perde peso oppure cambia improvvisamente livello di attività, queste informazioni diventano utili anche per valutare l’andamento della malattia.

Il diabete nel cane è generalmente una condizione che richiede trattamento insulinico continuativo insieme alla gestione della dieta; l’alimentazione da sola non sostituisce la terapia.

Quello che si mette nella ciotola, però, può rendere la gestione quotidiana molto più prevedibile.