Comasco

ROVELLO PORRO – Ha cercato di entrare nell’abitazione dei genitori nonostante loro fosseo contrari e, davanti al rifiuto dei familiari, ha sfondato la porta della cantina e li ha minacciati. È quanto accaduto nella serata di martedì 18 agosto a Rovello Porro, dove i carabinieri della stazione di Turate hanno arrestato un 24enne italiano residente in provincia di Varese, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane si trovava all’esterno della casa dei genitori e stava cercando di entrare contro la loro volontà. I familiari si sono opposti, rifiutandosi di consentirgli l’accesso.

A quel punto il 24enne avrebbe sfondato la porta della cantina di pertinenza dell’abitazione, rivolgendo contemporaneamente gravi minacce ai genitori.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Turate, che hanno sorpreso il giovane e lo hanno arrestato con l’accusa di tentata violazione di domicilio con violenza sulle cose e minaccia.

Dopo l’arresto il 24enne è stato accompagnato nella camera di sicurezza della stazione dei carabinieri, dove ha trascorso la notte in attesa del rito direttissimo.

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