SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 18 agosto, l’attenzione dei lettori si è concentrata sul progetto del data center nell’ex area Lazzaroni, sulla mobilitazione delle famiglie dell’Itc Zappa contro i doppi turni e sugli episodi di cronaca a Saronno. Interesse anche per le nuove regole sulla raccolta differenziata delle capsule del caffè.

Cambiano le regole per smaltire le capsule del caffè: con le nuove disposizioni europee possono essere conferite nella raccolta differenziata domestica in base al materiale, dalla bioplastica alla plastica fino all’alluminio.

A Uboldo, la lista civica Uboldo al Centro sostiene la trasformazione dell’ex area Lazzaroni in un data center, sottolineando la possibilità di riqualificare una zona dismessa e ottenere milioni di euro da destinare a opere pubbliche.

La petizione dei genitori dell’Itc Zappa contro l’ipotesi dei doppi turni ha raggiunto 880 firme in quattro giorni. Le famiglie chiedono di valutare soluzioni alternative per limitare le conseguenze sulla vita scolastica e sull’organizzazione quotidiana degli studenti.

Tre incursioni nel periodo di Ferragosto al liceo Legnani di Saronno hanno provocato diversi danni, soprattutto ai distributori automatici. I ladri, però, sono rimasti a mani vuote perché nelle macchinette non c’era denaro.

Una 70enne è stata derubata della borsa mentre cercava parcheggio a Saronno: un uomo l’ha distratta chiedendole indicazioni, mentre un complice ha aperto una portiera dell’auto e ha preso la borsetta con contanti, documenti ed effetti personali.