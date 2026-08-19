Cronaca

BUSTO ARSIZIO – Una parete di fuoco che sale lungo la facciata dell’abitazione, arrivando a pochi metri dal tetto. È l’impressionante immagine dell’incendio scoppiato nella serata di martedì 18 agosto in via Monte Nero a Busto Arsizio.

L’allarme è scattato intorno alle 20,30 quando, per cause al momento non note, ha preso fuoco la vegetazione rampicante che ricopriva il muro esterno di un’abitazione. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente verso l’alto, raggiungendo anche la zona delle finestre e facendo temere che potessero interessare la copertura dell’edificio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa e un’autobotte. L’intervento tempestivo ha permesso di spegnere il rogo prima che le fiamme potessero propagarsi al tetto e raggiungere l’interno dell’abitazione.

Non risultano feriti. L’episodio si è quindi concluso senza conseguenze per le persone, grazie al rapido intervento delle squadre di soccorso.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09