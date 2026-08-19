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SARONNO – Mercoledì 19 agosto, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli poco o parzialmente nuvolosi, con un aumento delle nubi nel corso del pomeriggio e la possibilità di deboli piogge verso la serata. Nelle prossime ore sono previsti circa 0,5 millimetri di pioggia. È inoltre prevista allerta meteo per afa.

Le temperature resteranno elevate: a Saronno la massima raggiungerà i 31 gradi, mentre la minima sarà di 22 gradi. I venti saranno deboli per tutta la giornata, provenienti da Est-Nordest durante la mattinata e da Sud-Sudest nel pomeriggio. Con il passare delle ore la nuvolosità tenderà ad aumentare, fino alla possibilità di qualche debole precipitazione serale, in un contesto ancora caldo.

In Lombardia l’alta pressione mostra segnali di indebolimento, favorendo l’arrivo di aria più umida e un graduale aumento della nuvolosità. Sulle pianure occidentali sono previste nubi sparse alternate a schiarite, mentre sulle pianure orientali prevarranno condizioni più soleggiate. Su pedemontane, alte pianure e Prealpi le nubi aumenteranno dal pomeriggio. Deboli piogge serali saranno possibili soprattutto sulle Prealpi occidentali e sulle Orobie. Anche sulle Alpi Retiche la copertura nuvolosa aumenterà in serata, con possibili precipitazioni.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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