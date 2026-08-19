Città

SARONNO – Vetrate pericolanti con il rischio che cadano sulla marciapiede di via Tommaseo. Per questo è stato previsto un nuovo intervento urgente per Palazzo Visconti. Come detto l’obiettivo è mettere in sicurezza alcune vetrate al primo piano della facciata ovest, quella che si affaccia su via Tommaseo. La spesa complessiva è di poco più di 9 mila euro.

Il problema è emerso a giugno, a poche settimane dalla conclusione del restauro dei serramenti lignei. Durante le verifiche è stata infatti riscontrata una situazione di precarietà di alcune vetrate, con il rischio di caduta sul passaggio pedonale sottostante. Una criticità che ha spinto il Comune ad avviare un nuovo intervento d’urgenza. La determina parla esplicitamente di una “stabilità precaria” delle vetrate e della conseguente situazione di pericolo per chi transita lungo via Tommaseo.

Il 19 giugno il Comune ha quindi avviato sulla piattaforma regionale Sintel la procedura per affidare i lavori. L’incarico è andato al laboratorio di restauro ligneo Mauro Spinelli di Bagnolo Cremasco, la stessa realtà che aveva lavorato al recupero dei serramenti. L’importo è di 7.545 euro più Iva, per una spesa complessiva di 9.204,90 euro.

L’intervento non riguarda soltanto la rimozione e la messa in sicurezza dei vetri pericolanti. Sono previste anche opere complementari per proteggere dalle intemperie i serramenti appena restaurati e conservarli nel tempo.

Proprio gli infissi erano stati al centro di uno degli ultimi investimenti sull’edificio storico. Il restauro, concluso il 17 aprile, era stato affidato per 145.940,91 euro più Iva, nell’ambito del progetto di valorizzazione di Palazzo Visconti. Il nuovo problema delle vetrate ha quindi reso necessario un ulteriore stanziamento a distanza di appena due mesi dalla conclusione di quei lavori.

Quello dei serramenti è però solo uno dei capitoli del lungo e complesso recupero di Palazzo Visconti. Negli ultimi anni l’investimento più consistente ha riguardato il cortile gentilizio, trasformato in uno spazio destinato a eventi e iniziative culturali. Il progetto ha attraversato diverse fasi: nel 2021 il Comune aveva ottenuto 500 mila euro dalla Regione per la rigenerazione urbana, ai quali si sono aggiunti altri fondi legati ai Distretti del commercio. Il progetto originario prevedeva anche una grande struttura metallica amovibile, poi abbandonata dopo lo stop della Soprintendenza e la risoluzione del contratto con la prima impresa.

Con il nuovo progetto i lavori sono ripartiti nel settembre 2025, con un appalto da oltre 519 mila euro per il recupero del cortile. Complessivamente, secondo la ricostruzione pubblicata da ilSaronno ad aprile, l’operazione per realizzare la nuova “piazza per eventi” ha sfiorato il milione di euro.

Palazzo Visconti resta uno degli edifici simbolo della città e uno dei cantieri più complessi della sua storia recente. Dimora nobiliare di origine cinquecentesca, nel corso dei secoli è stato collegio femminile, Municipio e sede della Pretura, prima di ospitare diverse associazioni. Il 28 settembre 2007 un grave incendio partito dal tetto danneggiò pesantemente l’edificio, segnando l’inizio di una lunga stagione di chiusure, interventi di sicurezza e progetti di recupero. Quello delle finestre, peraltro, non è un problema nuovo. Già nel 2019 il Comune era intervenuto eliminando vetri danneggiati e mettendo in sicurezza gli infissi per evitare rischi per i passanti e ulteriori infiltrazioni d’acqua.

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