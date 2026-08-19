SARONNO – “La replica di Ricca è la dimostrazione plastica di ciò che abbiamo denunciato”. Non si ferma il confronto politico tra Forza Italia e Azione. A intervenire è il consigliere comunale e delegato cittadino di Forza Italia Rienzo Azzi, che risponde alle dichiarazioni di Francesco Ricca.

Al centro della replica ci sono le domande poste da Forza Italia e, soprattutto, la richiesta di risposte basate su dati concreti.

“Di fronte a sette domande precise e verificabili – sostiene Azzi – Azione risponde con psicodrammi ideologici, accuse e lezioni di liberalismo. Noi non abbiamo chiesto di processare nessuno. Abbiamo chiesto numeri. E i numeri, a differenza delle polemiche di Ricca, non hanno bisogno di essere interpretati ideologicamente”.

Azzi entra poi nel merito del confronto sulla società e sull’identità della comunità. “Non abbiamo sensi ancestrali di colpa, né tifiamo per la decadenza e per la fine del modello di civiltà che abbiamo ricevuto dai nostri predecessori, con tutte le sue luci e le sue ombre. Pensiamo semplicemente che una comunità abbia il diritto di continuare a vivere pacificamente secondo le proprie regole, custodendo la propria identità e nel reciproco rispetto anche di chi arriva. È davvero così scandaloso?“.

Il consigliere di Forza Italia rilancia quindi il confronto direttamente con Ricca: “Se per Ricca la risposta è sì, allora il problema non sono le nostre interrogazioni. È la sua idea di società”. Azzi ribadisce infine l’intenzione di proseguire sulla strada delle richieste avanzate: “Noi continueremo a chiedere dati e risposte. Lui può continuare a rispondere con slogan”. E conclude: “Alla fine saranno i fatti a parlare. E quelli non si possono insultare né ideologizzare”.

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