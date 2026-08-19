Comasco

ROVELLO PORRO – Chiusura temporanea in autunno per l’ufficio postale di via Dante 111. Dal 25 settembre al 29 ottobre 2026 la sede non sarà accessibile al pubblico per consentire l’esecuzione dei lavori previsti nell’ambito del progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale. A comunicarlo è il Comune di Rovello Porro, sulla base delle indicazioni ricevute da Poste Italiane. L’intervento comporterà dunque poco più di un mese di sospensione dell’attività dello sportello cittadino, con riapertura prevista venerdì 30 ottobre.

Durante il periodo di chiusura gli utenti potranno fare riferimento all’ufficio postale di Rovellasca, in via Edmondo De Amicis 4. La sede sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

A Rovellasca sarà possibile anche ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare le operazioni che non possono essere eseguite in circolarità e che sarebbero normalmente vincolate allo sportello di Rovello Porro.

I lavori rientrano nel progetto Polis, programma di ammodernamento degli uffici postali che punta ad ampliare i servizi disponibili nelle sedi dei Comuni interessati e a facilitarne l’accesso anche in ambito digitale.

(foto archivio)

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