Cronaca

SARONNO – Di una bicicletta è rimasto praticamente soltanto il telaio. Il mezzo, quasi completamente smontato e di possibile provenienza furtiva, è stato trovato abbandonato nella zona di via Filippo Reina.

Della due ruote sono state asportate diverse componenti, lasciando sul posto poco più della struttura. Un ritrovamento che si inserisce nel quadro delle segnalazioni riguardanti furti e danneggiamenti che interessano anche le biciclette, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate della città.

Nel frattempo non si sono fermati neppure durante il periodo di Ferragosto i controlli della polizia locale di Saronno. Le pattuglie hanno proseguito l’attività di sorveglianza sul territorio anche nei giorni festivi, quando molti saronnesi erano fuori città. Particolare attenzione è stata riservata al centro cittadino e all’area attorno alla stazione ferroviaria di piazza Cadorna, con passaggi e pattugliamenti nelle vie circostanti.

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(foto archivio)

19082026