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SARONNO – Non solo Rodari: Forza Italia Saronno “interroga” l’Amministrazione sulla situazione delle scuole saronnesi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Ecco la nota con cui il gruppo spiega le interrogazioni che seguono le 14 interpellanze sulla nuova Rodari.

Il Gruppo consiliare di Forza Italia Saronno ha presentato sette interrogazioni a risposta scritta dedicate alla situazione delle scuole cittadine, con l’obiettivo di ottenere dall’Amministrazione dati precisi sulla composizione delle classi, sulle difficoltà linguistiche degli alunni stranieri e sulle iniziative adottate per favorirne l’integrazione.

La prima interrogazione chiede di conoscere, per gli anni scolastici 2025/2026 e, se già disponibili, 2026/2027, il numero e la percentuale degli alunni con cittadinanza non italiana, con dati distinti per plesso e per singola classe.

Un secondo quesito riguarda quanti alunni stranieri presentino una conoscenza assente o insufficiente della lingua italiana, tale da rendere necessari interventi di alfabetizzazione o di potenziamento linguistico. A questo si affianca la richiesta di conoscere quali progetti, servizi e risorse siano stati messi in campo o finanziati dal Comune per favorire l’apprendimento dell’italiano e l’integrazione scolastica.

Forza Italia chiede inoltre di conoscere quante classi presentino una presenza di alunni con cittadinanza non italiana superiore rispettivamente al 30%, al 40% e al 50%, con l’indicazione dei relativi plessi.

Altre interrogazioni riguardano aspetti culturali e organizzativi della vita scolastica: il numero e la percentuale degli studenti che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, l’eventuale presenza di scuole nelle quali sia stata decisa la rimozione o la mancata esposizione del crocifisso e l’esistenza di istituti nei quali siano state eliminate le tradizionali iniziative legate al Natale.

“Non ci interessano slogan né discussioni basate sulle impressioni. Vogliamo conoscere i numeri e la situazione reale delle scuole di Saronno. L’integrazione funziona soltanto se viene governata. Questo significa mettere chi arriva nelle condizioni di conoscere adeguatamente la lingua italiana, indispensabile per apprendere, comunicare e partecipare pienamente alla vita della scuola. Significa anche evitare concentrazioni eccessive che rischiano di creare difficoltà non soltanto agli alunni stranieri, ma all’intera classe e agli stessi insegnanti”.

E continuano: “Integrare, però, non significa cancellare. Una società capace di accogliere deve essere altrettanto capace di chiedere a chi arriva di conoscere e rispettare la cultura, la storia e le tradizioni del Paese nel quale ha scelto di vivere.

Per questo vogliamo sapere anche cosa accade nelle nostre scuole rispetto all’insegnamento della religione cattolica, alla presenza del crocifisso e alle tradizionali iniziative natalizie. Non perché vogliamo contrapporre culture o religioni, ma perché riteniamo sbagliato pensare che l’integrazione debba passare attraverso la progressiva rinuncia alla nostra identità.

Il rispetto deve essere reciproco. L’integrazione non si costruisce nascondendo ciò che siamo, ma insegnando a convivere nel rispetto di tutti e delle regole della comunità che accoglie.

Prima di discutere di modelli di integrazione vogliamo quindi conoscere i fatti. Ora attendiamo dall’Amministrazione risposte puntuali, plesso per plesso e, dove richiesto, classe per classe”.

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