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SARONNO – Allerta arancione per temporali dalle 6 di giovedì 20 agosto. È quanto prevede l’ultimo bollettino della Protezione civile di Regione Lombardia, diffuso oggi, mercoledì 19 agosto. Per Saronno e il Saronnese si prospetta quindi una giornata caratterizzata da forte instabilità, con la possibilità di temporali intensi, grandine e violente raffiche di vento. Per quest’area l’allerta per temporali sarà gialla dalla mezzanotte di giovedì e diventerà arancione dalle 6.

Secondo le previsioni regionali, un primo impulso perturbato arriverà già durante la notte. Dopo una breve pausa è attesa una nuova e più diffusa formazione di temporali su buona parte della Lombardia. I fenomeni dovrebbero svilupparsi inizialmente soprattutto sui settori occidentali, per poi estendersi alla Pianura Centrale e alle Prealpi. Sono possibili grandinate di medie-grandi dimensioni, piogge molto forti e intense raffiche di vento.

Il bollettino indica localmente accumuli che potrebbero raggiungere 70-120 millimetri in 6 ore e 100-200 millimetri nell’arco delle 24 ore. Si tratta di valori massimi previsti localmente sul territorio regionale e non di quantitativi indicati specificamente per Saronno. Durante i temporali le raffiche potrebbero arrivare a 90-110 chilometri orari.

Tra i possibili effetti segnalati dalla Protezione civile ci sono caduta di rami e alberi, danni alle coperture e alle auto per la grandine, difficoltà alla circolazione e allagamenti, soprattutto nei punti più vulnerabili delle reti di drenaggio urbano.

La Protezione civile ha disposto per le aree interessate una fase minima di attenzione, chiedendo ai sistemi locali di prepararsi al monitoraggio e agli eventuali interventi necessari. L’evoluzione resta da seguire nelle prossime ore, anche perché per i temporali più intensi localizzazione e intensità possono cambiare rapidamente.

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