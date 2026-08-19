Cronaca

SARONNO – Ha sentito il ladro avvicinarsi ed è riuscito a salvare il proprio telefono dal furto con destrezza che il malvivente voleva mettere a segno, con grande audacia, all’interno del supermercato.

È la disavventura capitata nei giorni scorsi a un quarantenne mentre stava facendo acquisti in un punto vendita nella zona di via Monti. L’uomo si è accorto della presenza di qualcuno alle proprie spalle e, quasi contemporaneamente, ha realizzato che lo sconosciuto stava cercando di impossessarsi del suo cellulare.

La reazione è stata immediata. Il quarantenne è riuscito a trattenere il telefono, impedendo che il tentativo di furto andasse a segno. A quel punto ha anche cercato di fermare l’uomo ma senza riuscirci.

Vistosi scoperto e rimasto senza bottino, il ladro si è rapidamente allontanato dal supermercato facendo perdere le proprie tracce. L’intero episodio si è consumato in pochi istanti tra gli spazi del punto vendita.

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