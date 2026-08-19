Softball

CARONNO PERTUSELLA – È dell’Mkf Saronno il derby serale di questo mercoledì contro le padrone di casa della Rheavendors Caronno Pertusella, incontro clou della terza giornata della Coppa delle Coppe di softball in corso sul diamante di Bariola.

Una sfida importante non soltanto per la rivalità fra le due formazioni del Saronnese, ma anche per la classifica della fase a girone: entrambe puntano infatti a conquistare una delle prime posizioni per presentarsi nelle migliori condizioni alle fasi decisive del torneo, che si concluderà sabato con le finali.

Il derby è rimasto a lungo molto equilibrato, con le difese e le lanciatrici capaci di tenere fermo il punteggio. A rompere l’equilibrio è stata Sara De Luca nella quarta ripresa: la sua valida ha consentito a Barbora Saviola di arrivare a casa base per il primo punto saronnese.

Da quel momento l’Mkf ha cambiato passo. È arrivata anche la valida di Elizabeth Avery per un altro punto, prima dell’allungo decisivo delle nerazzurre. Alla quinta ripresa Saronno ha infatti preso definitivamente il largo, portando il divario sino al 7-0 che ha determinato la conclusione anticipata dell’incontro per manifesta superiorità al quinto inning.

Per l’Mkf un successo importante nel cammino verso le fasi decisive della Coppa delle Coppe, mentre per Caronno arriva una battuta d’arresto nel confronto diretto con le vicine di casa.

Gli appuntamenti di domani

La Coppa delle Coppe prosegue giovedì 20 agosto con altri tre impegni che interessano le formazioni del Saronnese. Alle 12, sul campo di Bollate, la Rheavendors Caronno Pertusella affronterà le belghe del Beveren Lions. Alle 15, a Bariola di Caronno Pertusella, appuntamento di particolare interesse per l’Mkf Saronno, attesa dal confronto con le ostiche ceche dell’Eagles Praga, una delle formazioni più accreditate del torneo. A chiudere la giornata sarà ancora la Rheavendors, nuovamente in campo a Bariola alle 20 contro le tedesche del Wesseling Vermins.

19082026