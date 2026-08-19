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SARONNO – Non solo una raccolta firme che ha superato quota mille, ma anche una lettera inviata alla scuola, al presidente del Consiglio di istituto, all’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con le firme di molti genitori per chiedere atti, chiarezza e un impegno concreto. I genitori dello Zappa sono intenzionati ad avere risposte e soprattutto soluzioni sulla vicenda dei doppi turni ipotizzati per il cantiere che interesserà l’istituto di via Grandi per oltre un anno.

Al centro della mobilitazione resta l’ipotesi di organizzare l’attività scolastica su turni al mattino e al pomeriggio durante i lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio. Una prospettiva comunicata alle famiglie l’11 agosto e sulla quale il Consiglio di istituto è convocato in seduta straordinaria il 26 agosto.

Nella lettera i genitori chiedono innanzitutto l’accesso agli atti. Vogliono conoscere “ogni comunicazione tra l’Istituto scolastico e la Provincia” relativa alla ricerca di spazi alternativi che permettano di evitare i turni pomeridiani, ma anche gli eventuali contatti avuti “con altre autorità o altri soggetti, anche privati” per individuare una soluzione diversa.

Tra i documenti richiesti ci sono anche quelli relativi alle valutazioni sugli effetti che i doppi turni potrebbero avere sul rendimento scolastico, sull’organizzazione, sulla logistica e sulla sicurezza degli studenti. I genitori chiedono inoltre gli atti e le eventuali deliberazioni del Collegio docenti e del Consiglio di istituto. Particolare attenzione viene riservata anche alle comunicazioni alle famiglie, comprese quelle degli studenti iscritti al primo anno.

Uno dei punti più delicati riguarda però il calendario. La consegna dei lavori alla ditta è prevista per il 24 agosto, mentre il Consiglio di istituto dovrebbe affrontare la questione due giorni dopo, il 26 agosto. Nella lettera viene quindi chiesto che sia “prudenzialmente ma immediatamente” sottoposta alla Provincia di Varese la richiesta di posticipare la consegna dei lavori, in modo da consentire prima il confronto negli organi scolastici competenti.

Accanto a questa iniziativa è stata preparata anche una comunicazione specifica per Giuseppe Carcano, direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, la figura che corrisponde a quello che tradizionalmente veniva chiamato “provveditore agli studi”.

In questo secondo documento i genitori chiedono un intervento diretto dell’Ufficio scolastico. Il timore espresso è che la successione delle date finisca per trasformare “una soluzione ancora da valutare in un fatto sostanzialmente compiuto e difficilmente reversibile”. Per questo viene chiesto un “tempestivo intervento di coordinamento” con la dirigenza scolastica, la Provincia di Varese e gli altri soggetti coinvolti, valutando anche la convocazione di un tavolo urgente prima del 24 agosto.

C’è poi la questione delle possibili alternative. Le famiglie chiedono di verificare con urgenza, insieme alla Provincia e agli enti locali, la disponibilità di locali esterni dove trasferire temporaneamente parte delle attività scolastiche. “La turnazione pomeridiana non può essere la risposta ordinaria a un cantiere programmato di lunga durata”, si legge nella lettera, che richiama le conseguenze sulla didattica, sui trasporti, sullo studio individuale e sull’organizzazione delle famiglie.

La mobilitazione quindi prosegue su più fronti: oltre mille adesioni alla raccolta firme e ora le richieste formali alle istituzioni. L’obiettivo delle famiglie è arrivare rapidamente a un confronto e soprattutto verificare concretamente tutte le alternative ai doppi turni. I tempi, però, sono strettissimi: il passaggio decisivo indicato nei documenti è il 24 agosto, giorno previsto per la consegna dei lavori. I genitori chiedono che prima di quella data ci sia un intervento capace di evitare che l’avvio del cantiere restringa, nei fatti, le soluzioni ancora percorribili.

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