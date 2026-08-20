Cronaca

CESANO MADERNO – Ha aggredito la moglie e la figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a reagire, fuggire dall’abitazione e trovare riparo dai vicini, dove hanno atteso l’arrivo dei carabinieri. È quanto accaduto la mattina del 12 agosto a Cesano Maderno. Un uomo di 55 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’intervento dei carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno è scattato dopo una richiesta di aiuto al 112. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe aggredito, per futili motivi, la moglie di 43 anni e la figlia di 24 anni utilizzando un martello. Madre e figlia, nel tentativo di difendersi, hanno reagito e sono riuscite ad allontanarsi dalla casa, rifugiandosi nell’abitazione dei vicini.

All’arrivo della pattuglia il 55enne è stato bloccato e il martello è stato sequestrato. Un elemento importante per ricostruire quanto accaduto è arrivato dalle immagini del sistema di videosorveglianza presente all’interno dell’abitazione che, secondo i carabinieri, hanno confermato il racconto delle due donne.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Desio, mentre madre e figlia sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale di Carate Brianza. Nessuna delle due donne è in pericolo di vita.

Dalla successiva denuncia è emerso un quadro che, secondo quanto riferito dalle vittime, sarebbe iniziato un anno prima. Madre e figlia hanno raccontato di violenze fisiche reiterate a partire dall’agosto 2025, quando il 55enne era tornato nell’abitazione familiare dopo avere scontato una pena detentiva già inflitta per lo stesso reato.

Informata dell’accaduto, la Procura di Monza ha disposto l’attivazione della procedura del “Codice Rosso” per le due donne e il trasferimento dell’uomo nel carcere di Monza. Alle vittime sono state inoltre fornite indicazioni per rivolgersi ai centri antiviolenza del territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09