Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Un debutto casalingo convincente, di grande carattere e qualità. La Caronnese, pronta a recitare un ruolo da assoluta protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza, scende in campo allo stadio di casa per la prima amichevole stagionale tra le mura amiche e regala subito un successo esaltante al pubblico accorso in buon numero, superando per 2-1 la formazione di Serie D del Club Milano.

Sotto il caldo torrido di Caronno Pertusella e con i pesanti carichi di lavoro atletici ben presenti sulle gambe – nel pieno di una preparazione intensa – la squadra rossoblù mette in mostra buon gioco, grande solidità e la giusta aggressività. Per Mister Andrea Tomasoni un banco di prova probante ed estremamente utile per testare schemi, amalgamare i nuovi innesti e ruotare gli uomini a disposizione, in vista dei prossimi test match già in programma e degli impegni ufficiali tra Coppa Italia e campionato.

Di fronte, un avversario di categoria superiore guidato da una figura ben nota al popolo rossoblù: Giuseppe Scavo, ex giocatore della Caronnese e da diverse stagioni apprezzato timoniere del Club Milano.

Nei primi 15 minuti di gara la Caronnese approccia la sfida con la giusta personalità: i padroni di casa tessono buone azioni di gioco su entrambe le parti del campo, creando subito i presupposti per mettere in difficoltà la retroguardia ospite e conquistando una serie di calci d’angolo.

Al 30′ arriva la svolta del primo tempo: un tocco di mano in area di rigore del Club Milano induce il direttore di gara ad assegnare il penalty a favore della Caronnese. Dal dischetto si presenta il capitano Federico Corno che spiazza il portiere e finalizza con freddezza la rete dell’1-0, portando in vantaggio i rossoblù.

Nella ripresa le due squadre ruotano diversi uomini ma la Caronnese continua a spingere sull’acceleratore. Al 66′ sale di nuovo in cattedra Corno con una giocata d’alta scuola: l’attaccante si rende protagonista di una straordinaria serpentina palla al piede che ubriaca la difesa avversaria e deposita in rete il gol del raddoppio per il 2-0 personale e di squadra.

Il Club Milano prova a scuotersi e al 73′ fa tremare i padroni di casa con un potente tiro da fuori area di Altomonte che va a stamparsi in pieno sul palo. Un minuto più tardi, al 74′, una piccola incertezza di Colombo in porta regala una nuova azione pericolosa agli ospiti, ma la difesa rossoblù riesce a salvarsi.

Nel finale le squadre si allungano e le occasioni fioccano. All’80’ la Caronnese va vicinissima al tris con una grande chance per El Hilali, il cui tiro termina fuori di un soffio. All’85’ accorcia le distanze il Club Milano: sugli sviluppi di una battuta dove la palla impatta prima sul palo, Altomonte è lesto a ribadire in rete il 2-1 finale. Negli ultimi minuti di gioco la Caronnese gestisce bene la pressione e porta a casa una prestigiosa vittoria al triplice fischio.

Caronnese-Club Milano 2-1

CARONNESE: Paloschi, Caluschi, Sorrentino, Bernacchi, Bobbo, Cocuz, Colombo D., Palma, Corno, Di Quinzio, Fogal. Entrati successivamente: Colombo N., Al Said, Robbiati, El Hilali, Pliscovaz, Minuzzi, Kapur M., Boccuzzi, Di Rienzo. Allenatore: Andrea Tomasoni.

CLUB MILANO: Stucchi, Prendi, Maurizii, Acella, Travaglini, Conti, Balde Mamadou, Trevisan, Mariotti, Vedovati, Converiati. Entrati successivamente: Spada, Scrivanti, Russo, Piscaglia, Carrer, Dell’Acqua, Marasco, Henry, Baud, Altomonte, Zanforlin, Marchetti, Scrimenti. Allenatore: Giuseppe Scavo.

ARBITRO: Dario Nigro della sezione di Saronno

ASSISTENTI: Danilo Rusnak (sezione di Saronno) e Michele Dumitroae (sezione di Gavirate)

MARCATORI: 30′ rig. Corno (Caronnese), 66′ Corno (Caronnese), 85′ Altomonte (Club Milano)

I prossimi impegni amichevoli della Caronnese

23 agosto – ore 18:00: CARONNESE – UNIVERSAL SOLARO (Stadio Corso della Vittoria 999 – Caronno Pertusella)

29 agosto – ore 16:00: CARONNESE-ARCELLASCO (Stadio Corso della Vittoria 999 – Caronno Pertusella)

6 settembre – ore 16:00: CARONNESE-OLGINATESE (Stadio Corso della Vittoria 999 – Caronno Pertusella)

20082026