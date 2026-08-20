Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Il portiere della Caronnese Women (serie C1 femminile) prosegue la sua avventura con i colori rossoblù anche per la stagione 2026-27. Valentina Schianta è stata e sarà ancora protagonista nella nuova stagione con la maglia della Caronnese. Ecco le sue parole dopo la conferma anche per l’annata 2026/27.

“Rinnovo con la Caronnese con grande entusiasmo e voglia di mettermi in gioco. Mi ha sempre convinta l’ambiente e il progetto che mi è stato presentato. Ho sentito subito fiducia e la possibilità di crescere, sia come atleta sia come persona. Per me è un passo importante e sono felice di continuare questo percorso qui”.

“Sono una ragazza determinata”, prosegue Schianta, “sono abituata a lavorare con costanza e a puntare sempre a migliorarmi. Nel calcio ho trovato un equilibrio tra disciplina e libertà: sono unn portiere e mi piace la responsabilità che questo ruolo richiede”.

“Per la prossima stagione voglio dare il massimo e dimostrare il mio valore. Punto a crescere tecnicamente e mentalmente con l’obiettivo di essere una presenza affidabile per la squadra e di contribuire ai risultati del gruppo. Voglio costruire continuità, migliorare ogni settimana e diventare un punto fermo della rosa. Ho tanta voglia di lavorare e di far bene”.

20082026