Comasco

ROVELLASCA – Prima del pallone sono arrivati pennelli e vernice. Singolare vigilia della nuova stagione per il Sc Rovellasca 1910, con staff e giocatori della prima squadra che hanno deciso di occuparsi personalmente della sistemazione dello spogliatoio.

Guidato dal vice allenatore Luca Valetti, il gruppo rossoblù si è rimboccato le maniche per rinfrescare gli ambienti che accompagneranno la squadra durante la stagione 2026-2027. Un lavoro concreto, svolto insieme prima di rituffarsi definitivamente negli allenamenti e negli impegni sul campo.

L’aspetto più significativo dell’iniziativa è stata la partecipazione anche di alcuni ragazzi che nella nuova stagione non vestiranno più la maglia del Rovellasca, ma che hanno comunque voluto dare una mano ai vecchi compagni e alla società. Un piccolo episodio che il club ha voluto raccontare sui propri canali social come esempio di senso di appartenenza: «Dna rossoblù per natura», la sintesi scelta dalla società.

Il Rovellasca si prepara intanto ad affrontare un’altra stagione nel campionato di Promozione, vertice di una realtà calcistica che comprende anche un ampio settore giovanile. E questa volta la nuova annata è cominciata ancora prima di entrare in campo, lavorando insieme per rendere più accogliente la “casa” della squadra.

(foto: gli spogliatoi ritinteggiati)

20082026