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CASTIGLIONE OLONA – Nuove scadenze per presentare le candidature al Sigillo civico, il riconoscimento con il quale il Comune di Castiglione Olona premia i cittadini che si sono distinti per il loro contributo alla comunità. Le novità sono state introdotte con la delibera del consiglio comunale numero 20 del 30 luglio 2026, che ha modificato il regolamento del premio. A partire da quest’anno cambierà in particolare la finestra temporale a disposizione per proporre i nominativi.

Le candidature si apriranno il 15 settembre 2026 e potranno essere presentate sino al 15 gennaio 2027.

Il Sigillo Civico è destinato ai cittadini che, attraverso la propria attività, creatività e impegno, abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo economico e sociale della comunità castiglionese.

Le proposte di candidatura potranno essere avanzate dai consiglieri comunali, dagli enti e dalle associazioni locali, dagli ordini e dalle associazioni di categoria oppure da un gruppo composto da almeno 20 cittadini elettori. Le domande dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione Olona, rispettando il periodo stabilito dal nuovo regolamento, dunque tra il 15 settembre e il 15 gennaio.

Con la modifica approvata dal consiglio comunale viene così definito il nuovo calendario per l’assegnazione di un riconoscimento pensato per valorizzare chi, con il proprio lavoro e il proprio impegno, ha lasciato un segno positivo nella vita della comunità.

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