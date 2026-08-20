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CESANO MADERNO – Entrano nella fase di completamento i lavori per il nuovo sottopasso di collegamento con Seveso, opera realizzata nell’ambito del progetto della Tangenziale Nord.

In questi giorni sono in corso gli interventi di asfaltatura del sottopasso, uno degli ultimi passaggi necessari per portare a termine la nuova infrastruttura. Il progetto è promosso e coordinato da Ferrovienord e interessa un collegamento viabilistico importante tra il territorio di Cesano Maderno e quello della vicina Seveso.

A fornire un aggiornamento sull’avanzamento del cantiere è stato il Comune di Cesano Maderno, che ha anche segnalato le temporanee modifiche alla circolazione rese necessarie dalle lavorazioni.

Per consentire agli addetti di operare in condizioni di sicurezza è stata infatti disposta la chiusura al traffico di via Alessandro Volta. Il provvedimento resterà legato alle esigenze del cantiere e al completamento delle operazioni in corso. Con l’asfaltatura prosegue dunque l’iter verso il completamento del nuovo sottopasso, inserito nel più ampio progetto viabilistico della Tangenziale Nord.

20082026