Saronnese

GERENZANO – Nuovi asfalti e interventi per migliorare sicurezza e condizioni delle strade. Prosegue il programma di manutenzione e riqualificazione della rete viaria di Gerenzano, con lavori già conclusi e altri in programma nelle prossime settimane.

A giugno l’Amministrazione comunale è intervenuta in via Risorgimento, nella zona del cimitero, dove è stato asfaltato un tratto della strada. La scorsa settimana i lavori si sono invece concentrati in via Per Uboldo, con la riqualificazione del dosso. L’obiettivo, spiega il Comune, è migliorare le condizioni della carreggiata e rendere più sicuro il transito.

Il programma non è ancora concluso. Il prossimo intervento annunciato riguarda via Fratelli Ghirimoldi, dove è prevista l’asfaltatura di buona parte della strada. Al momento l’Amministrazione non ha indicato una data precisa per l’avvio del cantiere.

“Sono interventi che, anche quando riguardano singoli tratti, contribuiscono a rendere più sicure, funzionali e decorose le strade di Gerenzano” sottolinea l’Amministrazione comunale.

Il piano proseguirà compatibilmente con le esigenze individuate sul territorio e con le risorse disponibili. Dal Comune arriva infine un ringraziamento ai cittadini per la collaborazione durante l’esecuzione dei lavori.

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